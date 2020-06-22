صور.. لاعبو المقاولون يجرون المسحة الأولى من فيروس كورونا

أجرى لاعبو الفريق الأول بنادي المقاولون العرب، المسحة الأولى من فيروس كورونا بمقر النادي. جاء ذلك بالاتفاق مع اللجنة الطبية المكلفة من اتحاد الكرة، استعدادًا لعودة الدوري الممتاز لكرة القدم المرتقبة بعد توقف طويل. بعد توقف طويل. يحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.

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