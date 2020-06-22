مهلة أسبوع لأندية السعودية من أجل تمديد عقود اللاعبين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، منح الأندية المشاركة في المسابقات المحلية بالمملكة مهلة لمدة أسبوع من أجل الاستقرار على الأوضاع النهائية بشأن اللاعبين التي تنتهي فترة عقودهم الصيف الحالي.

شدد الاتحاد على الأندية، بضرورة إرسال قائمة اللاعبين إلكترونياً، ومرفق بها أسماء اللاعبين كافة الذين تم الاتفاق معهم على تمديد فترة تعاقدهم، واللاعبين الذين رفضوا فترة التمديد وفضلوا إنهاء تعاقدهم حالياً.

ويستعد الاتحاد السعودي، لعودة منافسات كرة القدم مجدداً بعد فترة التوقف التي امتدت إلى ثلاثة أشهر بسب تداعيات

فترة التمديد وفضلوا إنهاء تعاقدهم حالياً.ويستعد الاتحاد السعودي، لعودة منافسات كرة القدم مجدداً بعد فترة التوقف التي امتدت إلى ثلاثة أشهر بسب تداعيات فيروس كورونا المستجد ، ومن المنتظر أن يكون أغسطس المقبل موعداً للعودة.

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