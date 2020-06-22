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اللجنة الفنية باتحاد اليد تضع خطة إعداد المونديال مع مدرب المنتخب

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أكد الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، أن اللجنة الفنية بالاتحاد ستجتمع مع الإسباني جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب الوطني لليد لوضع خطة الاستعداد لكأس العام لليد للرجال.

وتحتضن مصر فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال في

شهر يناير من العام 2021 بمشاركة 32 منتخبًا.

وأضاف محمود العدل رئيس اللجنة الطبية باتحاد اليد، أنه سيبدأ إجراء مسحات لجميع اللاعبين في الأيام المقبلة ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس .

وكان اتحاد اليد أعلن رسميًا إلغاء دوري المحترفين لكرة اليد من الموسم الحالي، للتركيز على إعداد المنتخب الوطني قبل مونديال اليد.

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ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد في منتصف أغسطس المقبل.

يذكر أن اجتماع اتحاد اليد مع أندية دوري المحترفين أسفر عن رفض 13 ناديًا استكمال الدوري، في حين أبدت خمسة أندية موافقتها على استكمال الموسم الحالي.

 

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