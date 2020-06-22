مدافع ليفربول: توقعت عدم الفوز على إيفرتون

قال فيرجل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أنه توقع أن تكون مواجهة فريقه أمام إيفرتون صعبة للغاية، وأن تحقيق الفوز فيها لن يكون كالسهولة التي حققها ليفربول في مبارياته قبل

فترة التوقف.ونقلت شبكة سكاي سبورتس، تصريحات فان دايك، أن إيفرتون بقيادة كارلو أنشيلوتي علم جيداً كيف سيواجه ليفربول وقام بإغلاق المساحات جيداً، مستغلاً غياب عدد من العناصر الفعالة في صفوف ليفربول بداعي الإصابة.وأضاف، حصولنا على نقطة وحيدة أمام إيفرتون، ليس أمراً سيئاً كما تصور البعض، لكنه خطوة جديدة تقربنا من لقب البريميرليج.وتعادل اليفر بالأمس سلبياً أمام إيفرتون، في مواجهة الجولة 30 للدوري الإنجليزي.