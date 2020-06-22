اقترح الاتحاد المصري لكرة القدم على أندية القسم الثاني في اجتماع اليوم الإثنين، إقامة دورة تضم ١٢ فريقًا يصعد ٣ منها الدوري الممتاز. دورة تضم ١٢ فريقًا يصعد ٣ منها الدوري الممتاز. تضمن اقتراح اتحاد الكرة أن تضم الدورة أول ٤ فرق من كل مجموعة ويصعد الثلاثة الأوائل للدوري الممتاز الموسم المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يقترح على أندية القسم الثاني إقامة دورة لتحديد الصاعدين للممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.