اتحاد الكرة يقترح على أندية القسم الثاني إقامة دورة لتحديد الصاعدين للممتاز

اقترح الاتحاد المصري لكرة القدم على أندية القسم الثاني في اجتماع اليوم الإثنين، إقامةدورة تضم ١٢ فريقًا يصعد ٣ منها الدوري الممتاز.
تضمن اقتراح اتحاد الكرة أن تضم الدورة أول ٤ فرق من كل مجموعة ويصعد الثلاثة الأوائل للدوري الممتاز الموسم المقبل.
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