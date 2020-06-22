لاعب ارسنال مهدد بالإيقاف لثلاثة مباريات في الدوري الانجليزي

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شهدت مباراة آرسنال وبرايتون موقفا غريبًا، سيجعل لاعب وسط المدفعجية ماتيو جندوزي مهددًا بالإيقاف عن فريقه لعدة مباريات قد يصل عددها إلى ثلاثة لقاءات بالدوري الإنجليزي.
وحدثت مشادة بين ماتيو جندوزي ومهاجم برايتون “نيل موباي”، قد تكلف لاعب “آرسنال” كثيرا الفترة المقبلة.
وأوضحت صحيفة الصن البريطانية أن لاعب آرسنال، ماتيو جندوزي مهدد بتلقي عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة مباريات، بعدما ظهر في الكاميرات بعد المباراة، وهو يمسك بلاعب برايتون “نيل موباي” من عنقه، ويلقي به على أرض الملعب.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الاتحاد الإنجليزي، ينتظر استلام تقرير حكم المباراة مارتين أتكينسون، قبل اتخاذ قرار بشأن الواقعة.
وأكدت الجريدة الإنجليزية على أن جندوزي قد يواجه مشكلة بسبب سلوكه العنيف بعد المباراة برايتون، خاصة وأن حكم اللقاء كان على بُعد خطوات قليلة الواقعة.
وسيغيب جندوزي في حالة إيقافه عن آرسنال ضد كل من، “ساوثهامبتون ونورويتش سيتي” في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة شيفيلد يونايتد بكأس الاتحاد.
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