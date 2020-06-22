تعرف على جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” أول بأول مع موقع الخليج 365 عن موسم 2020-2019، الجدول محدث بصفة أسبوعية، محدث بعد مباريات السبت الممتاز وبعد مباريات الأحد الممتاز.

ليفربول يبحث عن لقبه الأول في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي في مسماه الجديد “بريميرليج”، ولم يفز ليفربول بالدوري الانجليزي منذ عام 1990، وفي جعبته 18 لقبًا متأخرًا عن اليونايتد بلقبين.

وظل ليفربول متربعاً على الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة، متفوقا بفارق 23 نقطة كاملة على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، الذي يستضيف بيرنلي اليوم الإثنين في ختام الجولة 30.

ومن غير المرجح ظهور صراع من أي نوع على المركز الثاني، نظرًا لابتعاد مانشستر سيتي عن أصحاب المركز الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع “ليستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد” – على الترتيب- بفارق مريح من النقاط.

وسيحتدم الصراع على المركز الثالث والرابع الذي يحتله ليستر سيتي وتشيلسي -على الترتيب- بفارق 8 نقاط عن الثنائي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون.

إليكم جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة 30

1- ليفربول – عدد النقاط 83

2- مانشستر سيتي – عدد النقاط 60

3- ليستر سيتي – عدد النقاط 54

4- تشيلسي – عدد النقاط 51

5- مانشستر يونايتد – عدد النقاط 46

6- ولفرهامبتون – عدد النقاط 46

7- شيفيلد يونايتد – عدد النقاط 44

8- توتنهام هوتسبير – عدد النقاط 42

9- كريستال بالاس – عدد النقاط 42

10- ارسنال – عدد النقاط 40

11- بيرنلي – عدد النقاط 39

12- ايفرتون – عدد النقاط 38

13- نيوكاسل يونايتد – عدد النقاط 38

14- ساوثهامبتون – عدد النقاط 37

15- برايتون – عدد النقاط 32

16- واتفورد – عدد النقاط 28

17- وست هام يونايتد – عدد النقاط 27

18- بورنموث – عدد النقاط 27

19- أستون فيلا – عدد النقاط 26

20- نورتش سيتي – عدد النقاط 21