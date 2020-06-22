بعد نفي الحكومة.. مَن تحمل تكاليف مسحة كورونا لأندية الدوري المصري؟

أثارت تصريحات مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم حول تحمل الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، تكاليف “مسحة كورونا” التي ستجريها أندية الدوري للاعبيها، ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى عدد من المغردين استيائهم الشديد من قيام الحكومة المصرية بإجراء المسحات الخاصة بلاعبي أندية الدوري المصري الممتاز، في ظل معاناة المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف المسحة الخاصة بهم.

وطالب البعض بضرورة تحمل الأندية بل واللاعبين تكاليف “مسحة كورونا” الخاصة بهم، وتوفير الأموال التي ستدفعها وزارة الرياضة للمرضى غير القادرين على تحمل قيمة المسحة.

ونفت وزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحي ما ذكره مسؤولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم حول تحمل الحكومة تكاليف المسحات التي ستجريها الأندية على لاعبيها.

وشددت وزارة الرياضة في بيان أصدرته مساء الأحد على أن الاتحادات الرياضة مسؤولة تمامًا عن تنفيذ البروتوكول الذي أوصت به اللجنة الطبية التابعة للجنة إدارة أزمة كورونا، وتحمل تكاليف تطبيق ذلك.

من يتحمل تكاليف “مسحة” كورونا لأندية الدوري المصري؟

هل سيتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم تكاليف “مسحة” كورونا التي تجريها الأندية للاعبيها؟ في ظل تلقيه دعمًا كبيرًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”؟.

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الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كان قد أعلن في إبريل الماضي تخصيص مبلغ 150 مليون دولار دعم سريع للاتحادات الوطنية لمساعدتها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتلقت خزينة الاتحاد المصري بالفعل مبلغ 80 مليون جنيه من الاتحاد الدولي “فيفا” لمساعدة الأندية والمنتخبات الوطنية في ظل توقف النشاط الكروي على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وترفض أندية الدوري المصري الممتاز تحمل تكاليف اجراء “مسحة كورونا” العالية، في ظل المعاناة المالية لها جراء توقف النشاط.

وقرر “نادي مصر” عدم اجراء المسحة للاعبيه على نفقة الدولة، وطالب بتوجيه الدعم للمرضى الذين يستحقوه، ثم أعلن أمس انسحابه من بطولة الدوري المصري حال استئنافه.

وفي النهاية هناك تضارب واضح في التصريحات.. اتحاد الكرة المصري يؤكد أن الدولة ممثلة في وزارة الرياضة هي من ستتحمل تكاليف “مسحة كورونا”، والوزارة نفت تحملها التكاليف، في المقابل الأندية ترفض تحمل النفقات.. والسؤال الآن: ” من يتحمل تكاليف “مسحة” كورونا لأندية الدوري المصري؟”.

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