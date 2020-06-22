غضب واسع في الصحافة الكتالونية، بسبب مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

أثارت القرارات التحكيمبة في مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد على ملعب الأنويتا جدلاً واسعاً في الصحافة الكتالونية، لأنها أثرت بشكل واضح على نتيجة اللقاء، وفقًا للصحافة الكتالونية.

وانتقدت الصحف الكاتالونية الحكم خافيير فيرنانديز، واعتبرت أن جميع قراراته كانت خاطئة، ومنحت ريال مدريد الثلاث النقاط وأعطته الصدارة.

وترى صحيفة إل موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن مدافع ريال سوسيداد “دييجو لورينتي” لم يعيق “فينيسيوس جونيور”، وإنما فقد البرازيلي توازنه وحده عندما قرر التسديد، مشيرة إلى أن الحكم احتسب ركلة جزاء غير صحيحة، ولم يدقق الحالة على تقنية الفيديو (VAR) كما يجب.

كما ترى صحيفة سبورت الكتالونية أن “ميكيل مورينو” لم يحجب الرؤية عن “تيبو كورتوا“، وتشير إلى أن الإعادة التلفزيونية أوضحت أن الحارس البلجيكي كان يرى مسار الكرة بوضوح.

وشككت الصحف الكاتالونية أيضاً في صحة الهدف الثاني، الذي سجله “كريم بنزيمة“، حيث أوضحت صحيفة سبورت أن المهاجم الفرنسي روض الكرة في منطقة ما بين الكتف واليد، وبالتالي كان يتوجب على حكم المباراة إلغاء الهدف، بينما اكتفت صحيفة إل موندو ديبورتيفو بوصف الهدف أنه مثيراً للجدل.

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