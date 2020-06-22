أمير عبد الحميد: تعرضت لـ”مؤامرة في الأهلي”.. والحضري ظلمني

قال حارس مرمى النادي الاهلي السابق أمير عبد الحميد، أنه تعرض لمؤامرة من بعض زملائه بالفريق، خلال وجود البرتغالي مانويل جوزيه على رأس الإدارة الفنية للفريق.

وأكد “أمير عبد الحميد” في تصريحات صحفية، أن بعض لاعبي الأهلي تآمروا عليه وقاموا بإفساد علاقته بالبرتغالي “مانويل جوزيه“، عن طريق نقل معلومات غير صحيحة للمدرب.

وكان أمير عبد الحميد قد حرس مرمى الأهلي بشكل أساسي، عقب هروب حارس الفريق السابق “عصام الحضري” إلى “سيون” السويسري عام 2008 بعد أن ظل بديلا له لسنوات طويلة.

وأضاف: “بعض زملائي بالفريق أخبروا مانويل جوزيه أنني دائم السهر مما يؤثر على مستواي الفني، تلك الوشاية غير الصحيحة أثرت علي بالسلب”.

وتابع: “وجود عصام الحضري في الأهلي حرمني من كتابة تاريخ كبير مع الأهلي، لأنه كان من الصعب على أي حارس اللعب على حساب حارس المنتخب المصري السابق.

استئناف الدوري حتمي أو منح الأهلي اللقب

طالب أمير عبد الحميد بضرورة استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أنه في حالة الغاء المسابقة يجب تتويج الأهلي باللقب بسبب فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب منافسيه.

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ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المقاولون صاحب المركز الثاني.

وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز بداية من يوم 25 يوليو المقبل، وترفض بعض الأندية وفي مقدمتها الزمالك القرار وتطالب بإلغائه دون تحديد بطل.

الشناوي البديل الأفضل لإكرامي

يرى أمير عبد الحميد أن حارس مرمى بيراميدز “أحمد الشناوي” هو البديل الأمثل لحارس مرمى الأهلي شريف إكرامي الذي قرر الرحيل عن الفريق عقب نهاية الموسم.

واختار “شريف إكرامي” إنهاء مسيرته مع الأهلي عقب انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، وخوض تجربة جديدة مع فريق بيراميدز، الذي قام بالتوقيع له لارتداء قميصه من الموسم المقبل.

الأهلي تعامل باحترافية في ملف الكبار

شدد أمير عبد الحميد على أن النادي الاهلي تعامل باحترافية شديدة في ملف اللاعبين الكبار “حسام عاشور وأحمد فتحي ووليد سليمان وشريف إكرامي”.

وجدد الأهلي تعاقد وليد سليمان، بينما رفض “أحمد فتحي” التجديد وقام بالتوقيع لنادي بيراميدز، واستغنى النادي عن خدمات الثنائي “حسام عاشور وشريف إكرامي”.

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