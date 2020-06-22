رياضة | الزمالك يرفض رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

عودة النشاط الرياضي في مصر

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاثنين الماضي عن تفاصيل عودة النشاط الرياضي في مصر تهميدا لاستئناف الدوري المصري، ومنها عودة الأندية للتدريبات الجماعية يونيو الجاري على أن تستكمل البطولة المحلية في 25 يوليو المقبل.

الزمالك يرفض رحيل يوسف أوباما في الانتقالات الصيفية

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رفض مسئولوا نادي الزمالك فكرة رحيل يوسف أوباما، مهاجم الفريق، فى الموسم الجديد، بعد العروض التى وصلت اللاعب فى الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الأبيض جلسة مع أوباما خلال الفترة المقبلة للحديث معه حول تمديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، والذى يعد أحد الركائز الأساسية بالفريق في تشكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الجدير بالذكر أن يوسف أوباما شارك مع الزمالك هذا الموسم فى 24 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالها هدفين.

صانع الألعاب المميز يُعد أكثر لاعبى الأبيض صناعة للأهداف فى المباريات التى شارك فيها تحت قيادة المدرب الفرنسي الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حيث شارك معه فى 18 مباراة لمدة 1489 دقيقة، وصنع خلالها 6 أهداف.