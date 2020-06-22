رياضة | ميسي يتدخل ويرفض انضمام نجم برازيلي لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يتدخل ويرفض انضمام نجم برازيلي لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتدخل ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني في صفقات الفريق المنتظر عقدها خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث كشفت تقارير صحفية عن رفضه انضمامه ظهير أيسر ليكن كبديل قوي لجوردي ألبا الظهير الأيسر الحالي للفريق.

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وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي رفض تمامًا فكرة التعاقد مع البرازيلي أليكس تيليس من فريقىبورتو البرتغالي ليكن كبديل لجوردي ألبا في السنوات المقبلة وذلك لأنه لم يقنع البرغوث الأرجنتيني بمستواه في الدوري البرتغالي.

وأشارت إلى أن ميسي يرغب وبكل قوة في التعاقد مع مواطنه نيكولاس تاجليافيكو من أياكس أمستردام الهولندي أو لاعب من الطراز العالي مثل ديفيد ألابا ظهير أيسر فريق بايرن ميونيخ الألماني والمطلوب بشدة لدى ميسي فقط.