رياضة | ريال مدريد يرمي آخر ورقة لضم بول بوجبا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرمي آخر ورقة لضم بول بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني إلى التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك باعتباره اللاعب المطلوب الأول لدى زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي الذي يراه قوة كبيرة لخط الوسط.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع صاحب الـ27 عامًا من خلال عرض لنادي مانشستر يونايتد بقيمة 80 مليون يورو في حين يريد النادي الإنجليزي ما لا يقل عن 100 مليون يورو للتخلي عن نجم منتخب فرنسا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن عقد بول بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي في 2021 مع خيار التمديد لعام إضافي ويخطط زيدان مدرب الريال لضمه قبل أندية عديدة تسعى لضمه في الميركاتو الصيفي مثل في يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.