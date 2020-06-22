رياضة | صورة.. ثنائي الأهلي يخوض تدريبات بدنية استعدادًا لعودة النشاط

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صورة.. ثنائي الأهلي يخوض تدريبات بدنية استعدادًا لعودة النشاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رامي ربيعة وحمدي فتحي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خوض بعض التدريبات البدنية، قبل استئناف النشاط الرياضي.

وجاءت تدريبات الثنائي البدنية من أجل الاستعداد للانضمام إلى تدريبات الفريق يوم الأربعاء المقبل، بعدما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن عودة الحياة الرياضية بنهاية الشهر الجاري.

وكان فتحي، عاد من فترة غياب بعد تعرضه للإصابة بغضروف الركبة أثناء تواجده في معسكر المنتخب الوطني، خلال الاستعداد للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

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من ناحية أخرى أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، أن جميع عينات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالنادي بخصوص مسحة كورونا التي تم إجراؤها أمس، جاءت سلبية مائه بالمائة.

وأضاف عبد الحفيظ: «تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت أمس بإجراء مسحة كورونا على لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الأهلي سلبية تماما».

وأوضح مدير الكرة أن هناك اهتماما بالغا بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الأهلي.