رياضة | مدرب سوسيداد يشكو من الظلم التحكيمي أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب سوسيداد يشكو من الظلم التحكيمي أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيمانويل ألجواسيل مدرب ريال سوسيداد أن فريقه تعرض لخسارة مؤسفة أمام ريال مدريد وقد تكون فارقة في مشواره بالتأهل لبطولة أوروبية في النسخة المقبلة.

وقال ألجواسيل في تصريحات بعد اللقاء الذي أقيم على ملعب (أنويتا) "لن أقيم أداء الحكم لأنها مواقف وقرارات صعبة. لا أشعر بالغضب من القرارات التحكيمية، لأنني يجب أن أنشغل أكثر بأداء فريقي، وباستعادة أسلوب لعبنا الذي ظهرنا به اليوم، والذي جعلنا ندا قويا أمام المتصدر".

ولم يتفق مدرب الفريق الباسكي مع تصريحات نظيره في الفريق الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، والتي أعلن خلالها عن استحقاق فريقه للفوز، حيث قال إنه يحترم ما قاله المدرب الفرنسي، ولكنه أكد أن فريقه لم يستحق الخسارة في كل الأحوال.

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وأوضح "اللاعبون متألمون لأننا خسرنا اللقاء، وأشعر بأننا لم نكن نستحق هذه النتيجة. الانتصارات ستأتي بهذا المستوى الذي قدمناه، ليس لدي شك، وأتمنى أن يتحقق هذا في الجولة المقبلة".

وأقر صاحب الـ48 عاما بانخفاض مستوى الفريق منذ العودة من التوقف الإجباري قرابة 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، إلا أنه أكد رضاه التام عن الأداء أمام متصدر الليجا الجديد.

يذكر أن ريال سوسييداد واصل بهذه الخسارة مسلسل إهدار النقاط منذ العودة من التوقف (خسارتين وتعادل)، ليظل في المركز السابع برصيد 47 نقطة، ليبتعد عن المقاعد المؤهلة لـ"التشامبيونز ليج" بفارق 5 نقاط قبل 8 جولات على النهاية.