رياضة | بشرى سارة في الأهلي قبل استئناف التدريبات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة في الأهلي قبل استئناف التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء بخصوص العينات التي تم أخذها من جميع اللاعبين أمس الأحد.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين: "تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت أمس بإجراء مسحة كورونا على لاعبي الفريق، والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالنادي، وجاءت جميع العينات داخل الأهلي سلبية تماما".

وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الأهلي.

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وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، حدد يوم الأربعاء المقبل، موعدا لاستئناف التدريبات بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة.

وينتظر أن يعاود الدوري المصري نشاطه في الـ25 من يوليو المقبل، وذلك بعدما توقف النشاط الكروي في البلاد منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل التوقف، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب، بـ33 نقطة من 18 مباراة، ثم بيراميدز بـ32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.