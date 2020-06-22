رياضة | مانشستر سيتي يحاول خطف نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يحاول خطف نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات النجم البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير أيمن فريق برشلونة مطلوبًا في أندية عديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل ما يثار عن رغبة كيكي سيتين المدير الفني للفريق في عدم الاعتماد عليه خلال الموسم الكروي الجديد.

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وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن سيميدو سيكون قطعة رئيسية في صفقات برشلونة لأن لم يجدد عقده ونصف أندية أوروبا تريده في الميركاتو الصيفي بأي طريقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اسم سيميدو مرتبط بمانشستر سيتي الإنجليزي ومن الممكن أن يدخل في مبادلة محتملة مع الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو بجانب أن إنتر ميلان الإيطالي يرغب في دخوله من خلال صفقة تبادلية مع مهاجمه لاوتار مارتينيز.