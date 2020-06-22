رياضة | في ذكري انضمامه للريدز.. حصاد مشوار محمد صلاح الذهبي مع ليفربول (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر في ذكري انضمامه للريدز.. حصاد مشوار محمد صلاح الذهبي مع ليفربول (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زي النهاردة منذ 3 سنوات وتحديدا في 22 يونيو 2017 انتقل نجم منتخب مصر محمد صلاح من فريق روما الإيطالي إلي نادي ليفربول الإنجليزي، ليبدأ مسيرته مع أحد أكبر الأندية الأوروبية وفي واحد من أعرق الدوريات في العالم "البريميرليج" حقق خلال الفترة التي قضاها داخل قلعة "الأنفيلد" العديد من البطولات والإنجازات والأرقام القياسية.

واقترب محمد صلاح من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول في الموسم الحالي، وهو اللقب الغائب عن خزائن بطولات الريدز منذ موسم 1989 / 1990، ويتصدر الليفر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 83 نقطة، وبفارق 23 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه محمد صلاح في 3 سنوات قضاها مع ليفربول الإنجليزي:-

خاض محمد صلاح 144 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات المحلية والأوروبية، بإجمالي دقائق لعب فعلية 11884 دقيقة، وسجل 91 هدفًا بينهم (9 أهداف من ركلات جزاء)، كما صنع 37 هدفًا، وحصل على 5 بطاقات صفراء، ولم يتعرض للطرد إطلاقا خلال مشواره مع الريدز.

شارك نجم منتخبنا الوطني في 100 مباراة بالدوري الإنجليزي بإجمالي دقائق لعب فعلية 8431 دقيقة، سجل 70 هدفًا، وصنع 27 هدفًا، وحصل على 3 بطاقات صفراء.

خاض 33 مباراة مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2719 دقيقة، سجل 19 هدفًا، وصنع 9 أهداف، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة، بينما خاض مباراتين في التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال، وسجل هدف وحيد في 180 دقيقة لعب فعلية.

لعب "صلاح" 4 مباريات مع ليفربول في كأس الإتحاد الإنجليزي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 131 دقيقة، وسجل هدف وحيد، بينما خاض مباراة وحيدة في كأس الرابطة الإنجليزية، وخاض مباراة بكأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي)، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وشارك في مباراتين بمونديال الأندية وصنع هدف وحصل على انذرا وحيد.

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شارك نجم منتخب مصر في 40 مباراة مع ليفربول في الموسم الحالي، وسجل 20 هدفًا، وصنع 9 أهداف، في في إجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 3423 دقيقة.

بطولات وجوائز "صلاح" مع ليفربول:

حصل محمد صلاح على 3 بطولات خلال مشواره مع ليفربول، حيث توج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2018 / 2019، كما حصد مع فريقه كأس العالم للأندية 2019، وكأس السوبر الأوروبي.

نجح "صلاح" خلال مسيرته مع ليفربول في الحصول على العديد من الجوائز الفردية، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2017\2018 من رابطة اللاعبين المحترفين، وجائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب الرياضيين في إنجلترا بالموسم نفسه، وجائزة أفضل لاعب في مونديال ألأندية، وجائزة "بوشكاش" من الفيفا.

كما فاز نجم الفراعنة بجائزة الحذاء الذهبي كـ"هداف" للدوري الإنجليزي في موسمين متتاليين 2017 / 2018، 2018 / 2019.

كما حصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي وليفربول عدة مرات خلال مشواره مع الريدز، وجائزة "هدف الشهر" مع الريدز أكثر من مرة، وكذلك جائزتي لاعب وهدف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا مرات عديدة، بالإضافة جائزة "أونزي" الذهبية، والمركز الثالث في قائمة الأفضل في العالم 2017 / 2018.

كما توج "صلاح" خلال احترافه ضمن صفوف ليفربول بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين متتاليتين 2017، 2018.