رياضة | بسبب تركيا.. الزمالك مهدد بفقدان صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب تركيا.. الزمالك مهدد بفقدان صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية تونسية عن أن اللاعب حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي يماطل في التوقيع للزمالك انتظارا لعرض تركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا موقع " تونس الرقمية " أن أرسل نادي الزمالك نسخة من العقود لحمزة المثلوثي من أجل التوقيع عليها بعد الاتفاق على كل التفاصيل من حيث المدة و القيمة المالية.

وأوضح التقرير أن اللاعب التونسي يماطل في التوقيع مع الزمالك رغم انتهاء عقده مع فريق عاصمة الجنوب وأحقيته في التوقيع لأي ناد في صفقة انتقال حر.

وأكد التقرير أن حمزة المثلوثي ينتظر عرضًا من أحد الأندية في الدوري التركي، وفي حالة عدم وصوله لاتفاق مناسب سيوقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك.

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كشف نادى الزمالك عن رغبته باستمرار اللاعب يوسف أوباما، مهاجم الفريق الأول، لموسم جديد، رافضاً أي عروض وصلت للاعب بشأن رحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقرر مسؤولو الفريق عقد جلسة مع اللاعب خلال الفترة القصيرة المقبلة، للحديث معه حول تفصيل تمديد عقده، ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل، ويعد أوباما أحد الركائز الأساسية بالفريق الابيض.

وشارك أوباما مع نادي الزمالك هذا الموسم فى 24 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين، وصناع العديد من الأهداف فى المباريات التى شارك فيها، حيث شارك فى 18 مباراة لمدة 1489 دقيقة، وصنع خلالها 6 أهداف.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 31 نقطة.