رياضة | نيمار يلقن درسا قاسيا لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نيمار يلقن درسا قاسيا لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي برشلونة الإسباني التعلم من أخطاء الماضي لعدم تكرارها في التفاوض مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية رغم أنه اللاعب الأهم لدى قلعة كامب نو في الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لقد تعلم برشلونة من المفاوضات السابقة مع باريس سان جيرمان أنه لا يجب استباق الأحداث وبالتالي فإن الخطوة الأولى هي أن يعبر نيمار عن رفضه الاستمرار في فرنسا ثم يتدخل برشلونة لحسم الصفقة".

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لا يسعى لتكرار ما حدث من قبل عندما تفاوض مع نيمار أولًا ولم يتحرك اللاعب لحسم كل الأمور ثم فجأة اختار المادة وقرر البقاء في باريس سان جيرمان ضاربًا بكلام كل مسئولي قلعة كامب نو عرض الحائط.