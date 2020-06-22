رياضة | الكاف يستعد لإقامة أمم أفريقيا 2021 في موعدها

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكاف يستعد لإقامة أمم أفريقيا 2021 في موعدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) استعد لتجهيز خطة من أجل الحفاظ على الموعد الأصلي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 في شهر يناير المقبل من العام القادم.

وأكد سامسون أمادو مدير المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في تصريحات لوسائل إعلام مغربية أن الاتحاد الإفريقي جهز خطة من أجل الحفاظ على الموعد الأصلي لهذه البطولة وأشار إلى أنه من المنتظر أن يتم إقامة المباريات الأربع المتبقية في التصفيات في الفترة الممتدة ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر المقبلين وأن ذلك سيسمح بالقيام بالقرعة في شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح سامسون أمادو أنه بذلك سيكون أمام المنتخبات فترة كافية من أجل خوض بعض المباريات الودية خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين قبل بداية البطولة الأفريقية.

يذكر أن منتخب الجزائر كان قد فاز على منتخب السنغال وتوج بالنسخة الأخيرة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي أقيمت في مصر.