رياضة | برشلونة يضحي بنجم الدفاع

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يضحي بنجم الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة الإسباني إلى التضحية بأحد مدافعيه من أجل التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت نجم فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة أن مسئولي كامب نو يؤمنون بقدرة اللاعب الشاب على تدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن برشلونة منفتح بشدة على رحيل صامويل أومتيتي مدافع الفريق في الميركاتو الصيفي من أجل ضم ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس خاصة أن اللاعب الشاب يخطط للرحيل عن فريقه.

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وأوضحت الصحيفة أن دي ليخت بات يحب اللعب لبرشلونة في الصيف المقبل هربًا من دكة بدلاء يوفنتوس كما أنه يرى أن فرصته أكبر في قلعة كامب نو بعد رحيل أومتيتي وتواجد جيرارد بيكيه فقط في قلب الدفاع بجوار لينجليت.