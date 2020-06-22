رياضة | الأهلي يعلن سلبية مسحة "كورونا" للاعبين والجهاز الفني والإداري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن سلبية مسحة "كورونا" للاعبين والجهاز الفني والإداري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن جميع عينات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالنادي بخصوص مسحة كورونا التي تم إجراؤها أمس، جاءت سلبية مائه بالمائة.

وأضاف عبد الحفيظ بأنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت أمس بإجراء مسحة كورونا على لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الأهلي سلبية تمامًا.

وأوضح مدير الكرة أن هناك اهتماما بالغا بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الأهلي.

ويستعد الأهلي لبدء التدريبات الجماعية يوم الأربعاء المقبل حيث سيتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض المران.

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كما أجرى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المسحة الطبية الأولى صباح اليوم الاثنين بعدما تخلف عن إجرائها أمس الأحد مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري بالفريق الأحمر.

وتواجد إكرامي في مقر النادي الأهلي اليوم الاثنين، وقام بالخضوع لإجراء المسحة الطبية الأولى تمهيدًا لاستئناف التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته يوم الأربعاء المقبل، وفقا لما حدده الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، حيث يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها في الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أعلن في وقت سابق استئناف النشاط الرياضي بعد توقف دام لـ٣ أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.