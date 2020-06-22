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رياضة | تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة بيرنلي

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة بيرنلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي مانشستر سيتي، لمواجهة نظيره بيرنلي، اليوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام بيرنلي، على أرضية ملعب الاتحاد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

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خط الدفاع: ميندي – لابورت – فرناندينيو – ووكر.

خط الوسط: دي بروين – رودريجو – ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا – أجويرو – سترلينج.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة.

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