رياضة | الزمالك يغلق فكرة رحيل يوسف أوباما

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يغلق فكرة رحيل يوسف أوباما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادى الزمالك عن رغبته باستمرار اللاعب يوسف أوباما، مهاجم الفريق الأول، لموسم جديد، رافضاً أي عروض وصلت للاعب بشأن رحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقرر مسؤولو الفريق عقد جلسة مع اللاعب خلال الفترة القصيرة المقبلة، للحديث معه حول تفصيل تمديد عقده، ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل، ويعد أوباما أحد الركائز الأساسية بالفريق الابيض.

وشارك أوباما مع نادي الزمالك هذا الموسم فى 24 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين، وصناع العديد من الأهداف فى المباريات التى شارك فيها، حيث شارك فى 18 مباراة لمدة 1489 دقيقة، وصنع خلالها 6 أهداف.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 31 نقطة.

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من جانبه، شن مرتضى منصور رئيس الزمالك هجوماً على طارق السيد نجم الفريق الأبيض السابق بسبب تصريحات السيد بمنعه من الظهور في فضائية النادي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية:"منذ فترة خرج طارق السيد بتصريح بشأن عدم ظهوره في قناة الزمالك أنه يقول فقط الصراحة وهو ما جعله بعيدًا عن القناة".

وأضاف:"أطالب طارق السيد بالحضور والظهور في قناة الزمالك ليقول ما يريده بصراحة".

وتابع:"في الفترة الأخيرة بدأ أكثر من لاعب سابق يخرج بتصريحات غير مسئولة من أجل الفرقعة الإعلامية".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً:"طلبت من طارق السيد من قبل العمل مع الصربي ميتشو مدرب الفريق السابق لكنه لم يحضر ووقتها كان يجب أن يتم الإعلان عن الجهاز المعاون فتم الاتفاق مع آخرين".