واين روني: محمد صلاح يكرر خطأ كريستيانو رونالدو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد النجم الإنجليزي واين روني، المهاجم السابق لفريق مانشستر يونايتد، أن النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، يكرر نفس خطأ البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد.

روني أسطورة هجوم مان يونايتد ولاعب ديبربي كاونتي الحالي، قال في مقال كتبه في صحيفة “التايمز” البريطانية: محمد صلاح تحول إلى لاعب مرعب، تخشاه جميع الفرق، يسير حاليا على نفس خطى رونالدو حينما كان لاعب في صفوف مانشستر يونايتد، صلاح بات لاعبا مرعبا للكثير من المدافعين.

نجم “الشياطين الحمر” تطرق إلى ما وصفه بالخطأ الذي يقع فيه محمد صلاح حاليا بقوله “بدأ محمد صلاح في فعل ما فعله رونالدو في مانشستر يونايتد، أصبح يتواجد فقط في الخط الأمامي ويسبب الإزعاج في الهجوم لكنه لا يعود للدفاع”.

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اللاعب أضاف، “لو كنت تلعب في الدفاع أو وسط الملعب ستشعر بالرعب من اللعب أمامه، وبالأخص في الهجمات المرتدة، لكن هذا نفسه أمر مرعب للاعب نفسه (صلاح) لأنه في حال لم ينجح في تنفيذ هجماته يكون العبء عليه كبيرا”.

روني لعب إلى جوار رونالدو في مانشستر يونايتد منذ عام 2004، وحتى 2009، قبل أن ينتقل الدون إلى ريال مدريد الإسباني ومنه انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

محمد صلاح حقق منذ انتقاله إلى ليفربول في موسم 2017/2018 نجاحات واسعة، حيث ساعة في تتويج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والاقتراب من التتويج بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما، بالإضافة إلى فوزه بلقب أفضل لاعب في أفريقيا عامين على التوالي.