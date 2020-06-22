انت الان تتابع كلوب يبرر قراره بشأن مينامينو خلال مباراة الديربي أمام إيفرتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن قراره بتبديل اللاعب الياباني تاكومي مينامينو عقب الشوط الأول من مباراة الديربي التي انتهت بالتعادل السلبي أمام إيفرتون مساء الأحد في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لم يكن متعلقا بأداء مينامينو.

ومع بداية الشوط الثاني، أشرك كلوب اللاعب أليكس أوكسليد-تشامبرلين بدلا من مينامينو، ليثير حالة من الجدل حول أداء اللاعب.

لكن كلوب برر قراره قائلا :"قبل المباراة، كنت أفكر في إجراء تبديلات مبكرة واستغلال فرصة السماح بإجراء خمسة تبديلات."

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وأضاف كلوب أنه فضل عدم إجهاد اللاعبين طالما أنه من الممكن إجراء خمسة تبديلات.

وتابع في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الاثنين :"كانت الأمور صعبة على تاكومي في البداية لكنه دخل بعدها في أجواء المباراة... والتغيير بعد نهاية الشوط الأول كانت فكرة من جانبي. ولا تتعلق بأداء اللاعب خلال الشوط الأول."