الامارات | مدرب ليفربول يكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح.. والجمهور يهاجمه!

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليفربول يكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح.. والجمهور يهاجمه! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب عن السبب الحقيقي لعدم إشراك النجم المصري محمد صلاح، أمام إيفرتون في أول مباراة للفريق بعد العودة من توقف طويل استمر نحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، إذ احتفظ المدرب بصلاح على دكة البدلاء ولم يدفع به في قمة الأسبوع الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء عندما سأل عن سبب غياب محمد صلاح: "نحن في وقت خاص من الموسم وبعد أربعة أسابيع من التدريبات والتحضير لاستئناف الدوري، ويجب عدم إغفال أننا سنلعب مباراة أخرى يوم الأربعاء المقبل، لذا يجب أن نفكر في أمر مشاركة كل اللاعبين، بعض اللاعبين لم يتمكنوا من التدرب مع الفريق خلال الأسبوع الماضي مثل محمد صلاح و (الظهير الأيسر) أنددر روبرتسون، ولهذا السبب لم يشارك صلاح في المباراة، وخرج روبرتسون من القائمة".

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وكان ليفربول قد تعادل أمام إيفرتون وأصبح بحاجة إلى خمس نقاط من أجل التتويج بلقب البطولة الغائب منذ 30 عاماً، وبقي محمد صلاح على دكة البدلاء طيلة المباراة ليفربول التي لم تشهد أي حضور هجومي يذكر، وعزز ليفربول موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، متقدما بفارق 23 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

من جهتها، قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إن الجماهير لم تفهم السبب وراء استبعاد صلاح من التشكيلة الأساسي ثم عدم الدفع به طوال المباراة، مشيرة إلى أنه لو كان اللاعب غير جاهز بدنياً لما تواجد مع الفريق على دكة البدلاء، مما جعل الجمهور ينتقد قرار المدرب بعدم الدفع بهداف الفريق، إذ علق أحد المشجعين في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" على قرارات كلوب قائلاً: "اللعب بكيتا وفيرمينو ومينامينو، ثم يستبدلهم ويأتي بلاعبين آخرين، يورجن كلوب عار”، وقال أخر: “لا يصدق أن لا يلعب بروبرتسون ومحمد صلاح بعد توقف لأربعة أشهر، ويرفض الدفع بصلاح في الشوط الثاني ويستخدم تكتيكات سيئة، يورغن كلوب أخرج”.

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