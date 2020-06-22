الامارات | مباراة ليفربول وإيفرتون الأعلى مشاهدة في تاريخ الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة ليفربول وإيفرتون الأعلى مشاهدة في تاريخ الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن مباراة إيفرتون وليفربول هي الأعلى مشاهدة في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما تابعها خمسة ملايين ونصف مليون مشاهد داخل إنجلترا بعد بثها على القناة المفتوحة.



وأوضحت أن "(ديربي المرسيسايد) حطم الرقم القياسي المسجل لصالح مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في موسم 2011-2012 والتي شاهدها 4 ملايين شخص".



وتعادل متصدر الترتيب، "الريدز" من دون أهداف مع إيفرتون في أول مباراة له بعد العودة لاستكمال الدوري الإنجليزي، عقب غياب دام لأكثر من ثلاثة شهور بسبب تفشي فيروس كورونا.

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