شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين دون تحديد بطل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد إلغاء دورى كرة اليد للموسم الحالى للمحترفين 2019- 2020 ، وبدء مسابقة جديدة خلال الفترة من 12 و 16 أغسطس المقبل . وأبلغ مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية المقرر مشاركتها فى اجتماع الاثنين لمناقشة ملف عودة النشاط والإجراءات الاحترازية، باعتبار النادى الذى لم يحضر الاجتماع بمثابة الموافق على جميع قرارات الاتحاد التى سيسفر عنها الاتحاد . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 55,233

تعافي 14,736

وفيات 2,193

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