شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع «خيمينيز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع المهاجم المكسيكي لنادي وولفرهامبتون الإنجليزي راؤول خيمينيز مع فتح باب سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن النادي الإيطالي يحضر عرضًا كبيرًا من أجل الحصول على خدمات الدولي المكسيكي الذي يتألق في ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعيش «خيمينيز» موسمًا رائعًا مع الوولفز جعله يجذب أنظار العديد من أندية القمة في أوروبا، ومنها نادي ليفربول متصدر المسابقة المحلية الحالي، والذي يضعه ضمن قائمة الصفقات المحتملة في الصيف، وكذلك نادي مانشستر يونايتد.

وشارك «خيمينيز» في 45 مباراة هذا الموسم بقميص وولفرهامبتون سجل خلالهم 23 هدفًا وصنع 10 أهداف.