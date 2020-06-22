شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى انضمامه.. ليفربول يستعرض أرقام محمد صلاح: «3 سنوات سحرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، بمرور 3 سنوات على انضمام الفرعون المصري محمد صلاح لصفوف النادي.

وانضم محمد صلاح لصفوف ليفربول في مثل هذا اليوم عام 2017، مقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من نادي روما الإيطالي.

استعرض الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أبرز ارقام الفرعون المصري، والتي جاءت كالتالي: «144 مباراة.. 91 هدف.. 2 الحذاء الذهبي لهداف البريميرليج.. 2 أفضل لاعب في أفريقيا.. الفوز بدوري أبطال أوروبا.. الفوز بكأس العالم للأندية.. أفضل لاعب من رابطة النقاد.. أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي.. جائزة بوشكاش.. 3 سنوات سحرية».