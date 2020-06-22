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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تقرر عودة الجماهير للدوري في يوليو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020
قررت السلطات اليابانية، عودة الجمهور إلى ملاعب كرة القدم والبيسبول، بداية من 10 يوليو المقبل، لكن مع فرض بعض القيود الخاصة بأعداد الجماهير والإجراءات الوقائية للحماية من كورونا.
وبدأت فعاليات دوري البيسبول، يوم الجمعة الماضي، خلف الأبواب المغلقة، بعد تأجيل انطلاق البطولة لثلاثة أشهر جراء جائحة كورونا.
بينما تستأنف منافسات الدوري الياباني لكرة القدم، في 4 يوليو، دون جمهور، بعد توقف دام نحو 4 أشهر.
وصرح أكبر مسؤول بدوري البيسبول، اتسوهي سايتو، عقب المشاركة في اجتماع مع ممثلي دوري كرة القدم والحكومة اليابانية "لقد سمحت لنا الحكومة بالإعلان عن أننا سنكون قادرين على البدء في قبول الجماهير بداية من 10 يوليو، رغم أننا سنقوم بذلك واضعين في الحسبان الوضع الصحي".
وسيقتصر عدد الجماهير في البداية عن 5 آلاف شخص في الملاعب كحد أقصى، قبل أن يتم زيادة عدد الحضور إلى 50% من سعة الملاعب، كلما سمح الوضع بذلك.
وجاء استئناف البطولتين الأشهر في اليابان، بعدما أكدت الحكومة السيطرة على الوباء، وقررت رفع حالة الطوارئ في أواخر مايو الماضي.
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