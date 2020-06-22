أندية القسم الثانى تطالب بالغاء الهبوط وزيادة الفرق بالموسم الجديد لـ 48

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جدة - عمرو شويل طلبت أندية القسم الثانى خلال اجتماعها المنعقد حاليا بمقر اتحاد الكرة، مع عدد من أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية بالغاء الهبوط فى القسم الثانى هذا الموسم، مع زيادة فرق الدورى فى الموسم الجديد إلى 48 فريقا بدلا من 36 فريقا، بحيث تضم كل مجموعة 16 فريقا بدلا من 12 فقط.
وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة منتصف شهر سبتمبر المقبل موعداً مبدئياً لاستئناف دورى القسم الثانى أو الممتاز "ب"، لاسيما أن اللجنة تعطى الأولوية لعودة الدورى الممتاز ثم باقى الدرجات الأدنى، على أن تعود المنافسات فى القسم الثانى بعد فترة مناسبة من استئناف الدورى الممتاز حتى تطمئن الجبلاية على عودة النشاط واستئنافه بشكل طبيعى قبل عودة النشاط فى باقى الدرجات، ويتبقى عدد قليل من المباريات على انتهاء دورى الممتاز "ب"، وتحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، لذا يرفض مسئولو الجبلاية التعجل فى عودة دورى القسم الثانى.
فيما استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عقب سلسلة الاجتماعات مع الأندية على استئناف مسابقة الدورى الممتاز عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحديدا فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، لمنح الفرصة للأندية للاستعداد للمسابقة بعدما تحفظت الاندية على عودة البطولة يوم 25 يوليو المقبل بداعى حاجتهم إلى أكثر من 4 أسابيع لعمل فترة إعداد بجانب عودة اللاعبين المحترفين من الخارج بعد فتح الطيران أول يوليو المقبل.
وحددت اللجنة الخماسية شهرين ونصف الشهر للفترة المتبقية من عمر الدورى العام، على أن تنتهى المسابقة فى شهر أكتوبر المقبل، شهدت اجتماعات أندية الدورى الممتاز مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لمناقشة عودة الدوري، اقتراح الاندية بأن ينتهى الدورى الحالى فى شهر أكتوبر أو نوفمبر، على أن يقام الدورى فى الموسم المقبل بنظام المجموعتين وهو ما وافق عليه النادى الأهلى ممثلا فى محمود الخطيب رئيس النادى خلال اجتماعه مع الجبلاية ظهر الثلاثاء، بحيث ينتهى الدورى الجديد فى شهر يونيو أى قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2021.
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