شكرا لقرائتكم أندية القسم الثانى تطالب بالغاء الهبوط وزيادة الفرق بالموسم الجديد لـ 48 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلبت أندية القسم الثانى خلال اجتماعها المنعقد حاليا بمقر اتحاد الكرة، مع عدد من أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية بالغاء الهبوط فى القسم الثانى هذا الموسم، مع زيادة فرق الدورى فى الموسم الجديد إلى 48 فريقا بدلا من 36 فريقا، بحيث تضم كل مجموعة 16 فريقا بدلا من 12 فقط.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة منتصف شهر سبتمبر المقبل موعداً مبدئياً لاستئناف دورى القسم الثانى أو الممتاز "ب"، لاسيما أن اللجنة تعطى الأولوية لعودة الدورى الممتاز ثم باقى الدرجات الأدنى، على أن تعود المنافسات فى القسم الثانى بعد فترة مناسبة من استئناف الدورى الممتاز حتى تطمئن الجبلاية على عودة النشاط واستئنافه بشكل طبيعى قبل عودة النشاط فى باقى الدرجات، ويتبقى عدد قليل من المباريات على انتهاء دورى الممتاز "ب"، وتحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، لذا يرفض مسئولو الجبلاية التعجل فى عودة دورى القسم الثانى.

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فيما استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عقب سلسلة الاجتماعات مع الأندية على استئناف مسابقة الدورى الممتاز عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحديدا فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، لمنح الفرصة للأندية للاستعداد للمسابقة بعدما تحفظت الاندية على عودة البطولة يوم 25 يوليو المقبل بداعى حاجتهم إلى أكثر من 4 أسابيع لعمل فترة إعداد بجانب عودة اللاعبين المحترفين من الخارج بعد فتح الطيران أول يوليو المقبل.

وحددت اللجنة الخماسية شهرين ونصف الشهر للفترة المتبقية من عمر الدورى العام، على أن تنتهى المسابقة فى شهر أكتوبر المقبل، شهدت اجتماعات أندية الدورى الممتاز مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لمناقشة عودة الدوري، اقتراح الاندية بأن ينتهى الدورى الحالى فى شهر أكتوبر أو نوفمبر، على أن يقام الدورى فى الموسم المقبل بنظام المجموعتين وهو ما وافق عليه النادى الأهلى ممثلا فى محمود الخطيب رئيس النادى خلال اجتماعه مع الجبلاية ظهر الثلاثاء، بحيث ينتهى الدورى الجديد فى شهر يونيو أى قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2021.