شكرا لقرائتكم شاهد.. لاعبو سموحة يخضعون لمسحة كورونا استعدادا لاستئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو فريق الكرة بنادى سموحة لإجراء المسحة الطبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين وجميع العاملين بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وحرص لاعبو سموحة على التوافد اليوم إلى مقر النادي لإجراء المسحة الخاصة بالكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد.

وخضع لعمل المسحة عدد 55 فرد هم قوام الجهاز الفنى بالكامل بالاضافه للجهاز الادارى والطبى و العاملين واللاعبين وعددهم 36 لاعبا وتم الاتفاق على خوض التدريبات عقب المسحه الثانيه ب 24 ساعة .

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وأصدر نادى سموحة بياناً ثمن خلاله الجهود التى تبذلها اللجنة الخماسية من أجل الارتقاء بكرة القدم والحفاظ على استمرارها وإدارتها كرة القدم فى هذه الظروف الصعبة، ووجه المهندس فرج عامر، رئيس النادى، خلال البيان الشكر إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى وزملائه على الجهود الكبيرة التى تبذلها خلال هذه الفترة لتنفيذ قرار الدولة باستئناف بطولة الدورى والعمل على استكمال كل المسابقات المحلية بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس نادى سموحة إن قرار عودة الدورى قرار دولة وليس قرار أندية، ومن غير المعقول أن تأخذ رأى الأنديه فى عودة الدورى أو إلغائه لأن هذا غير منوط بها، وهذا قرار الدولة التى قامت بدراسة الأمر من كافة جوانبه، خاصة الحفاظ على كل عناصر اللعبة وسلامتهم فى استئناف مسابقة الدورى واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية كاملة والزام الجميع، وذلك لتخطى الأزمة ودفع عجلة الحياة مثلما حدث فى كل دوريات العالم وهو أمر تستحق عليه الدولة الشكر والمساندة خاصة وهذه الجائحة مستمرة لفتره لا أحد يعرف موعد نهايتها إلا الله .

وأضاف رئيس نادى سموحة أن اللجنة الخماسية أدارت الملف باحترافية شديدة واهتمام بالغ، وقامت بدراسة كل العقبات ووضعت السيناريو الأمثل والذى يتماشى مع توجهات الدولة بحثاً عن مصلحة المواطنين، والمؤسسات الرياضية عقدت اجتماع مع كل أنديه القسم الاول والثانى واستمعت لكل وجهات النظر المطروحة من ممثلى الاندية حول كيفية استئناف بطولة الدورى وتطبيق الاجراءات الاحترازية وأجابت على كل الاستفسارات وأخذوا على عاتقهم ازالة العراقيل التى تحدث عنها ممثلى الأندية وطالب اللجنه الخماسيه والتى انجزت العديدمن الملفات بنجاح، ضرورة الانتهاء من الإعلان عن رابطة الأندية المحترفة قبل أن ينتهى عملها لانها قادرة على انجاز هذا الملف بحيادية وشفافية، اذا لم تنتهى منه قبل الرحيل سوف تعانى الأندية ولن يكتب لهذه الرابطة النجاح.