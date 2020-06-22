شكرا لقرائتكم محمد يوسف عن إنهاء الأهلي علاقته بحسام عاشو: "محدش بيتعلم ببلاش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف المدير الفنى السابق للأهلى، أن إنهاء مسابقة الدوري فى موعد متأخر أمر ليس جديداً على الكرة المصرية ،وقال يوسف فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت : " لازم الحياة الطبيعية ترجع خاصة أن فيروس كورونا مستمر ، فلازم الدوري يرجع زى دوريات أوربا ، والناس بتقول الدوري هينتهى متأخر ، طول عمرنا بننهى الدوري متأخر زى الموسم اللى فات انتهى فى نهاية أغسطس ، ايه المشكلة ، المهم نبدأ ونكمل ومنقفش فى المرحلة دى كتير".

وتابع محمد يوسف : "بسمع مدربين بيقولوا عايزين 3 شهور فترة إعداد وهذا أمر غريب للغاية ، 5 أسابيع كافية لفترة إعداد ومش لازم نبدأ المباريات فى التوب ، هنظهر بشكل سيىء فى البداية ثم يرتفع الحمل البدنى مع توالى المباريات وتعود اللياقة البدنية والفنية فى أعلى معدلاتها ، ويجب كل مدير فنى يستخدم التدوير لحماية لاعبيه من الاصابات المتوقع حدوثها بعد فترة توقف طويلة".

ويضيف المدير الفنى السابق للأهلى : "إحنا دولة رائدة فى أفريقيا والوطن العربى مينفعش نلغى الدوري أو نظل متوقفين ، يجب أن تكون مصر تبادر مثل ألمانيا وتكون هى السباقة بإتخاذ القرار ويسير خلفها الجميع ، أوقفنا النشاط بقرار من الدولة فلابد أن يعود النشاط بفرمان من الدولة مثلما حدث فى الفترة الأخيرة".

وعن إعلان الاهلى نهاية علاقته بحسام عاشور قال محمد يوسف : "أحمد فتحى موقفه مختلف عن عاشور ، أحمد فتحى رفض عرض النادى للتمديد فمن المنتظر أن يكمل مشواره مع الأهلى لنهاية الموسم ويرحل ، بخلاف عاشور فلقد دخل فى أزمة مع النادى فقرر الأهلى إنهاء علاقته معه، عاشور أكيد اتعلم من اللى حصل ، ومحدش اتعلم ببلاش ، واكيد هيعالج الاخطاء دى ".

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وفى وقت سابق ، قال محمد يوسف إن مسئولى النادى الأحمر لم يدخلوا في مفاوضات معه من أجل رئاسة قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء خلفًا لفتحي مبروك

وأكد يوسف في تصريحات تليفزيونية : "الأهلي لم يعرض عليا المنصب لذلك فإنني لم أرفض العرض، ولكن هذا لا يعني قبول المنصب" مؤكدا : "لو عرض عليا المنصب سأقوم بمناقشة الأوضاع وعليه سأقوم بالرد سواء الموافقة أو الرفض".

وعن أزمة نادى القرن المتواجدة بين الأهلى والزمالك فى الوقت الحالى، شدد محمد يوسف إن المارد الاحمر هو نادي القرن الحقيقي ولا يصح فتح الملف نهائيًا مرة أخرى مشيرا إلى أحقية الأهلي في نادي القرن واضحة ومن حق أي نادي المطالبة بالتظلم ولكن هذا الكلام كان من سنوات طويلة".

وعن عودة الدورى أشار مدرب الاهلى الأسبق إلى ضرورة عودته فالدولة هي صاحبة قرار توقفه وهي صاحبة عودته فلذلك على الجميع الإلتزام بالقرار".