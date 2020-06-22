شكرا لقرائتكم تعرف على أسباب عدم تعيين مدرب عام للزمالك خلفا لسامي الشيشينى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو الزمالك، بتأجيل تعيين مدرب عام للفريق فى جهاز الفرنسى باتريس كارتيرون، عقب تقدم سامى الشيشينى المدرب العام باستقالته لـ3 أسباب على رأسها أن المجلس اتخذ قرارا بعدم عودة التدريبات الجماعية للفريق الأبيض فى الوقت الحالى وتجديد رفض استكمال مسابقة الدورى هذا الموسم، لتجنب فيروس كورونا.

ويأتى السبب الثانى أن مجلس إدارة نادى الزمالك لا يرغب فى التسرع فى تعيين مدربا عاما للفريق إلا بعد أن تتم المشاورات بصورة كاملة بين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى فى تلك المسألة ويتم حسم المرشح لخلافة الشيشينى ثم الحصول على موافقة المجلس الأبيض برئاسة مرتضى منصور.

كما يأتى السبب الثالث أن النادى كان لديه أولويات فى الفترة الماضية على رأسها التجديد لكارتيرون ثم التجديد لحازم إمام قائد الفريق وحسم بعض ملفات فريق كرة القدم لذا رأت إدارة الكرة التمهل فى فتح ذلك الملف وحسمه على أن يتم المشاورات فيه خلال الفترة المقبلة ودراسة الموقف كاملا ثم اتخاذ قرار فى تلك المسألة.

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وجدد مسئولو نادى الزمالك رفضهم استئناف بطولة الدورى المصرى فى نسختها هذا الموسم، المتوقفة منذ شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وأعلنت إدارة الزمالك الأيام الماضية أنها ترفض استئناف بطولة الدورى لعدم انتهاء فيروس كورونا، قبل أن يعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى الساعات الأخيرة تجديد ذلك الرفض، والتأكيد على أن الفريق الأبيض لن يخوض مسابقة الدورى هذا الموسم ويعلن عن مجموعة من الخطوات التى نستعرضها فى التقرير التالى.

وقال مرتضى منصور، إن لاعبى الفريق لن يخضعوا لمسحة كورونا، التى يتم إجراؤها حاليًا لأندية الدورى المختلفة من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم من أجل الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى، مضيفا، "لن يقوم أى لاعب بالزمالك بعمل مسحة كورونا، ولن يلعب النادى فى الدورى هذا الموسم.. ولن أعرض حياة أى لاعب فى الزمالك للخطر من أجل أن يُتوج الأهلى بلقب الدورى".

وأوضح مرتضى منصور أنه لن يعرض لاعبى الفريق الأبيض للخطر بالمشاركة فى المباريات والتدريبات الجماعية، ليوضح رئيس قلعة ميت عقبة بذلك التصريح أنه فريقه لن يستأنف تدريباته الجماعية خلال الفترة الجارية، حيث سيستمر لاعبو الأبيض فى التدريبات المنفردة دون إقامة مران جماعى داخل نادى الزمالك.

كما كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك ، أن لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى سيعقدون اليوم اجتماعا يرفضون فيه المشاركة فى الدورى حفاظا على أرواحهم وخوفا من انتشار فيروس كورونا، وقال مرتضى منصور إن قائد الفريق سيصدر بيانا رسميا اليوم باسم اللاعبين يرفضون فيه لعب الدورى فى ظل الظروف الحالية.