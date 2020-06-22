شكرا لقرائتكم حازم إمام عن تهديد نادى مصر بالانسحاب من الدوري: "فشنك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أن قرار نادى مصر برفض المشاركة فى مسحات كورونا والتهديد بالانسحاب من الدوري مجرد "قرار فشنك" وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت:" الحياة بدأ تعود للدوري والاندية بدأت مسحات كورونا رغم وجود رفض من الزمالك ونادى مصر الذى أعلن الانسحاب من الدوري وأعتقد أنه مجرد تهديد فشنك ولن ينفذ".

وتابع الثعلب الصغير : " نادى مصر لسه صاعد هذا الموسم للدورى ولن يضحى بمستقبله ويهبط للقسم الرابع لمجرد الاعتراض على قرار استكمال المسابقة ، أعتقد هيكمل هو مجرد اعتراض فقط ".

ويضيف حازم إمام : " لو قرر الاتحاد الافريقى الكاف تأجيل منافسات بطولة الامم الافريقية 2021 ستكون بمثابة طوق النجاة لإنقاذ الموسم الجديد ودفعة قوية لإستكمال مبارياته ولكن حتى الان لم يصدر قرار من الكاف فى هذا الشأن".

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وأعلن نادى مصر انسحابه رسميا من الدورى الممتاز، ورفضه استكمال الموسم الحالى، فى خطاب رسمى ارسله إلى اتحاد الكرة أمس الأحد.

وكشف مصدر مسئول فى الجبلاية، أن اتحاد الكرة سيمهل نادى مصر أسبوعا للتراجع عن قراره، وإلا ستطبق عليه اللائحة وسيتقرر هبوطه للدرجة الرابعة، مضيفا أن هذا القرار سيطبق على كل الأندية التى تفكر فى الانسحاب مهما كان عددها أو اسمها.

وسبق أن نشر نادي مصر بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، بشأن مصير مشاركة الفريق في الدوري الموسم الحالي في حالة استكماله، وكذلك بشأن المسحات المجانية التي قررها اتحاد الكرة لاندية الدوري بداية من اليوم استعدادا لعودة النشاط.

وكتب نادي مصر علي صفحته: قرر نادي مصر تأجيل التدريبات الجماعية (لأجل غير مسمي) كما قرر أن لا يشارك في المسحات الطبية المجانية الخاصة باتحاد كرة القدم ويوصي بالتبرع بها لمن هم في حاجة إليها.