شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يشارك في احتفالية رالي مصر لريادة الأعمال عبر الفيديو كونفرانس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في احتفالية جامعة الدول العربية الخاصة بإطلاق رالي مصر لريادة الاعمال، ومنحة تدريب ريادة الاعمال، وذلك بحضور السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية و الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، الدكتوره نيفين جامع وزير التجارة والصناعة.

وخلال كلمته قدم وزير الشباب والرياضة التحية بجميع السادة المشاركين من الوزراء والمسئولين عن الاحتفالية كما وجه الشكر للسيد أحمد أبو الغيط امين عام جامعة الدول العربية، على دعوته لحضور هذه الاحتفالية التي تهدف الي فتح آفاق ورؤى جديدة من خلال ريادة الاعمال وتوفير ٥٠ الف فرصة عمل لشباب مصر توفرها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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وأضاف صبحي أن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، تؤكد على رؤية القيادة السياسة في توفير فرص عمل للشباب وكيفية تمكينهم من خلال الشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الخاصة، لافتا الي ان الوزارة قد نفذت عدد من المشروعات والبرامج التي تقدم للشباب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأختتم صبحي مداخلته بالتأكيد على الدور الفعال التي تقوم به جامعة الدول العربية برئاسة الامين العام السيد أحمد أبو الغيط، في دعم مجال ريادة الاعمال وتوفير فرص حقيقية لشباب مصر