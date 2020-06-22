الأهلي يكشف عن نتائج عينات «مسحة كورونا» للاعبين والجهاز الفني والإداري

أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، اليوم الثلاثاء، عن نتائج عينات مسحة كورونا والتي تم إجراؤها بالأمس الإثنين.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر، إن جميع عينات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالنادي بخصوص مسحة كورونا التي تم إجراؤها أمس، جاءت سلبية مائة بالمئة.

وأضاف عبدالحفيظ: "تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت أمس بإجراء مسحة كورونا على لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الأهلي سلبية تماماً."

وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي أن هناك اهتماماً بالغاً بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل القلعة الحمراء.

وأمس الأحد، أعلن سيد عبدالحفيظ عودة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للتدريبات يوم الأربعاء المقبل.

Advertisements

وقال إن التدريبات ستشهد تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث ستبدأ المجموعة الأولى المران في تمام الساعة 8:30 صباحاً ثم يعقبها مران المجموعة الثانية.

وأعلنت وزارة الرياضة عن استئناف النشاط الرياضي في 25 يوليو القادم، في وجود إجراءات احترازية مشددة خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن النشاط الرياضي في مصر قد توقف منذ مارس الماضي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري لا يزال يناقش مع الأندية إمكانية استئناف الدوري الممتاز الذي انقضت أكثر من نصف مبارياته في الموسم الحالي.

وأعلنت بعض الأندية موافقتها واستعدادها لاستئناف البطولة، فيما اعترضت البقية بسبب "ضيق الوقت وسفر اللاعبين الأجانب إلى بلادهم والخوف من تفشي كورونا."

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة بعد خوضه لـ17 مباراة.