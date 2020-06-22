هل صدق بيكيه؟.. «الفار» يمنح ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز «مثير للجدل»

حقق ريال مدريد فوزاً مثيراً للجدل على مضيفة ريال سوسيداد بنتيجة هدفين لهدف، على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني "الليجا".

وكانت تقنية حكم الفيديو "الفار" قد تدخلت في 3 لقطات هامة، حسمت 3 أهداف قادت ريال مدريد للفوز في المباراة.

يأتي هذا بعد يومين من التصريحات التي أدلى بها مدافع فريق برشلونة، جيرارد بيكيه، والتي ألمح فيها إلى أن الغريم التقليدي ريال مدريد لن يفقد أي نقاط خلال المرحلة المقبلة، بسبب "مساندة الحكام له في الدوري".

لقطات "الفار" مثيرة الجدل

اللقطة الأولى كانت في الدقيقة 50، عندما تحصل البرازيلي فينيسيوس جونيور على ركلة جزاء، بعد عرقلة تعرض لها من قبل لاعبي فريق ريال سوسيداد.

وقرر حكم المباراة العودة إلى تقنية الفيديو التي أكدت صحة قراره، لينجح المدافع الإسباني سيرجيو راموس في إحراز الهدف الأول للفريق الملكي.

وفي الدقيقة 68، نجح فريق ريال سوسيداد في تعديل النتيجة، غير أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، وهو ما أكدته تقنية الفيديو.

بعد دقيقتين فقط، تمكن الفرنسي كريم بنزيمة من تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد، بعدما سدد الكرة بيسراه في وسط المرمى.

واحتج لاعبو سوسيداد على حكم اللقاء بداعي أن الكرة لامست يد المهاجم الفرنسي، إلا أن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف.

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وقبل نهاية اللقاء بسبعة دقائق، سجل مايكل مورينو هدف الفريق الباسكي الوحيد، غير أن اللاعبين لم ينجحوا في تسجيل هدف التعادل.

تشكيك

وعقب نهاية المباراة، شككت الصحف الكتالونية في القرارات التي اتخذها حكم المباراة وأكدتها تقنية الفيديو، والتي قادت ريال مدريد إلى الفوز بالمباراة.

وأكدت صحيفتا "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" أن الحكم "تغاضي عن طرد البرازيلي كاسيميرو"، لاعب وسط ريال مدريد، في الدقيقة 22، بالرغم من اعتدائه الواضح بالمرفق على مايكل ميرينو لاعب سوسيداد.

كما شككت ايضاً في صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها فينيسيوس جونيور، والهدف الذي سجله كريم بنزيمة، مشيرة إلى أن الريال فاز بالصدارة بشكل مثير للجدل.

صدارة

وبهذا الفوز نجح ريال مدريد في الوصول إلى صدارة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بالتساوي مع برشلونة صاحب المركز الثاني.

وبالرغم من أن برشلونة يتفوق على مدريد من حيث فارق الأهداف، إلا أن الفريق الملكي اعتلى صدارة ترتيب الليجا بفارق المواجهات المباشرة.

وكان الريال قد تعادل سليباً مع برشلونة في مباراة الذهاب، قبل أن ينجح في الفوز عليه إياباً بهدفين نظيفين.