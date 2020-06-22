الامارات | الهلال يدرس المشاركة في بطولة "تجريبية" قبل استئناف الدوري السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يدرس المشاركة في بطولة "تجريبية" قبل استئناف الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدرس إدارة نادي الهلال السعودي المشاركة في بطولة تجريبية ستنظمها إحدى الشركات الرياضية في محافظة الطائف، خلال فترة معسكر فريقها الأول لكرة القدم في يوليو المقبل استعدادا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية بموقعها الإلكتروني اليوم الاثنين نقلا عن مصادر خاصة لم تكشف هويتها إلى أن إدارة نادي الهلال لا تمانع المشاركة في البطولة بشكل مبدئي ، وستترك القرار الأخير في يد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريقها الأول لكرة القدم.

كما نقلت "الرياضية" عن مصدر رسمي في إدارة النادي، أن الهلال تلقى خطاب المشاركة بشكل رسمي، وحتى الآن لم تتأكد بعد مشاركة الفريق من عدمها.

وفي الوقت نفسه، مددت إدارة النادي عقد صالح الشهري مهاجم الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكدت مصادر لـلصحيفة أن ملف شراء عقد الشهري من الرائد سيفتح في وقت لاحق، بعد طلب لوشيسكو ضرورة الإبقاء على اللاعب لأعوام عديدة مع الفريق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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