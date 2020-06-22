الامارات | الدوري الإنجليزي.. المرحلة 30 صاخبة وقمة بين سيتي وتشلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي.. المرحلة 30 صاخبة وقمة بين سيتي وتشلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون ليفربول مرة أخرى أمام فرصة الاقتراب من لقبه الاول منذ ثلاثين عاما في الدوري الانجليزي لكرة القدم عندما يستقبل كريستال بالاس الاربعاء المقبل في المرحلة 31، والتي تفتتح غداً الثلاثاء بمواجهتين لليستر سيتي وتوتنهام وتختتم الخميس بلقاء قمة بين تشلسي وضيفه مانشستر سيتي.

بعد أن خرج بتعادل سلبي في دربي المرسيسايد أمام جاره وغريمه ايفرتون على ملعب "غوديسون بارك" الاحد، اكتفى ليفربول بنصف خطوة نحو اللقب كونه بحاجة لانتصارين للتتويج بغض النظر عن نتائج الفرق الاخرى.

ولكن في حال تعادُل أو سقوط مانشستر سيتي الثاني في ختام المرحلة 30 أمام ضيفه بيرنلي مساء اليوم الاثنين، سيحقق الفريق الاحمر لقبه الثامن عشر في الدوري الانكليزي بحال فوزه الاربعاء على كريستال بالاس.

إذ سيبتعد بطل أوروبا بفارق 26 أو 25 نقطة عن سيتي قبل ثماني مراحل من النهاية وسيكون بالتالي مستحيلا لبطل انكلترا في الموسمين الماضيين من اللحاق به.

وأبقى المدرب الالماني يورغن كلوب نجمه المصري محمد صلاح على دكة البدلاء خلال لقاء ايفرتون فيما غاب الاسكتلندي اندرو روبرتسون عن التشكيلة لعدم جاهزيتهما البدنية، الا انه يتوقع عودتهما امام كريستال بالاس.

وقال كلوب قبل لقاء ايفرتون "إنها أوقات خاصة وفي هذه الفترة، بعد اربعة اسابيع من الاستعداد، لا يمكننا أن نغض النظر اننا سنلعب مجددا الاربعاء. لا يمكنني ذلك. ليست آخر مباراة في الموسم لذا علي أن أفكر قليلا بالموضوع".

وتابع "بعض اللاعبين لم يتمرنوا الاسبوع الماضي، لقد تمرنوا ولكن ليس مع الفريق، مثل مو (صلاح) وروبو ولكن أمس تواجدا في التمارين وظهرا جيدين للغاية. لهذا السبب صلاح في القائمة، روبو ليس بعد ولكن (سيكون) الاربعاء".

وكانت المرة الثالثة فقط التي يخسر فيها ليفربول نقاطا هذا الموسم بعد تعادله مع مانشستر يونايتد وسقوطه أمام واتفورد.

واعتبر القائد جوردان هندرسون أن المباراة أمام بالاس لن تكون سهلة.

وقال في حديث مع موقع النادي الاثنين "كل مباراة في الدوري الانجليزي صعبة أسوة بكل فريق. تنظر الى مباراتنا المقبلة ضد كريستال بالاس، الذي لعب جيدا السبت (فاز على بورنموث 2-صفر)، لذا كل مباراة نلعبها ستكون صعبة. علينا فقط أن نقدم أفضل ما لدينا ومحاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات".

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