الامارات | اصابة 5 لاعبين في صفوف النجم الاحمر بفيروس كورونا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب خمسة من لاعبي النجم الاحمر بفيروس كورونا المستجد بعد خوضهم العديد من المباريات امام الاف الاشخاص بحسب ما اعلن النادي بطل الدوري الصربي لكرة القدم اليوم الإثنين.

ويأتي الإعلان بعد 12 يوما من مباراة "الديربي" ضد الغريم التقليدي بارتيزان بلغراد التي اقيمت أمام 16 ألف متفرج، وهو عدد غير مسبوق في اوروبا منذ تفشي وباء "كوفيد-19" وادى الى ايقاف النشاط الكروي في القارة العجوز.

وكان الدوري الصربي استأنف نشاطه آواخر مايو وراء أبواب موصدة قبل ان يسمح للجمهور بحضور المباريات من دون تحديد العدد خلال الشهر الحالي.

واحتفل لاعبو النجم الاحمر بتتويجهم ابطالا للدوري السبت الماضي بعد خوضهم مباراتهم الاخيرة في الدوري المحلي ضد بروليتر (2-1)، امام جمهور قدر بنحو 10 الاف متفرج.

وكشف النادي ان اربعة من اصل خمسة لاعبين كانوا يعانون من عوارض فيروس كورونا ولم يخوضوا مباراة السبت.

وختم النادي "اللاعبون في حالة جيدة ويخضعون لحجر صحي صارم وهم على تواصل دائم مع الفريق الطبي للنادي".

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