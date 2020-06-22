الامارات | بالصور: رجال الأمن يمنعون محمد صلاح من دخول الملعب في انجلترا خوفاً من كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: رجال الأمن يمنعون محمد صلاح من دخول الملعب في انجلترا خوفاً من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أمس، صوراً ولقطات أظهرت قيام رجال الأمن بمنع محمد صلاح، من دخول ملعب مباراة ليفربول وإيفرتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي خلال الظهور الأول لمتصدر الدوري في البطولة التي يحتاج فيها إلى خمس نقاط من أجل استعادة لقب الدوري الغائب منذ 30 عاماً.

وأظهرت لقطات مصورة منع رجال الأمن محمد صلاح من دخول الملعب عقب نزوله من حافلة الفريق بسبب عدم حمل مستند الخلو من فيروس كورونا، وتجاوب محمد صلاح سريعاً مع طلب رجال الأمن وعاد إلى الحافلة لإحضار المستند الخاص بخلوه من الأمراض .

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وكانت الحكومة البريطانية قد اتخذت اجراءات مشددة من أجل عودة الدوري الإنجليزي مرة أخرى ومن أهما إجراء إختبارات بصفة دورية قبل المباريات.

وكان ليفربول قد تعادل مع إيفرتون في المباراة الأولى للفريقين عقب توقف الدوري منذ منتصف مارس الماضي، وبذلك يحتاج ليفربول إلى خمس نقاط من الجولات الثمانية القادمة من أجل ضمان الحصول على لقب الدوري.

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