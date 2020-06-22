الامارات | حسام عاشور يرد على الأهلي المصري برسالة غامضة.. "يابخت اللي معاه راجل"

شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يرد على الأهلي المصري برسالة غامضة.. "يابخت اللي معاه راجل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسل لاعب وقائد الأهلي التاريخي حسام عاشور، رسالة غامضة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" اعتبرتها الجماهير المصرية رداً على ناديه لكونها تزامنت مع إعلان الأهلي نهاية علاقة اللاعب بالنادي وتوجيه رسالة شكر إليه على الفترة التي قضاها في القلعة الحمراء.

وقال حسام عاشور، الذي ينتهى تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي، في رسالة غامضة، لم يُحدد المقصود منها عبر صفحته الرسمية على "انستغرام": "عمر الرجالة ما تبيع الرجالة، واسأل الرجالة اللى اتعاملت معاه، ويابخت اللي معاه راجل”، ونشر صورة له وهو يستمتع بوقته على يخت في البحر.

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وكان مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ قد أعلن عن نهاية علاقة النادي باللاعب منذ بداية الشهر الحالي ولم يحضر اللاعب لمقر النادى صباح أمس، للخضوع للفحوصات، لعدم إبلاغه بأنه ضمن مجموعة اللاعبين الذين يتوجب حضورهم للخضوع إلى التحاليل.

وكانت أزمة كبيرة قد نشبت بين الأهلي المصري وحسام عاشور على خلفية مباراة الإعتزال وما تبعها بعد ذلك من اتهامات ليقرر الأهلي قطع علاقته بالقائد التاريخي للنادي

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