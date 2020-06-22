الامارات | بالفيديو: قدامى منتخب الإمارات.. وداع مؤثر للراحل أحمد راضي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: قدامى منتخب الإمارات.. وداع مؤثر للراحل أحمد راضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع نجوم المنتخب الإماراتي لكرة القدم «جيل 90» أسطورة كرة القدم العراقية ومنتخب «أسود الرافدين» سابقاً أحمد راضي، الذي وافته المنية أمس، متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا «كوفيد-19». وأعربوا في فيديو خاص لـ"الإمارات اليوم" عن حزنهم العميق لوداع الراحل أحمد راضي، مستذكرين مواقفه الرياضية وروحه العالية، وصولاته وجولاته في الملاعب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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