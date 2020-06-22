شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة برشلونة لمباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، كيكي سيتين، قائمة اللاعبين لمباراة أتلتيك بلباو.

والتي ستقام الغد في إطار الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني وتقام على ملعب "كامب نو" .

وتتكون القائمة من

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا، أومتيتي، فيربو، أروخو.

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، فيدال، بويج، كويادو، مورير، مونشو، كوينكا.

الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان، برايثوايت، فاتي.

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