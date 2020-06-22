شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية القسم الثاني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلق منذ قليل اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مع أندية دوري القسم الثاني لمناقشة موقف المسابقات، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مع أعضاء الجمعية العمومية.

حضر الاجتماع من جانب اتحاد الكرة، جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية، وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق، أعضاء اللجنة.