يوفنتوس يصارع إنتر ميلان على لاعب تشيلسي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو نادي يوفنتوس الإيطالي عازمًا على التغلب على منافسه إنتر ميلان في صراعهما على خدمات الظهير الأيسر لنادي تشيلسي الإنجليزي إيمرسون بالميري.
وحسب صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية، فإن البيانكونيري يبحث عن ظهير أيسر جديد بعد تعرض البرازيلي أليكس ساندرو للإصابة في ركبته الأسبوع الماضي.
ولا يحظى «إيمرسون» بمكانة أساسية في تشكيلة المدير الفني للبلوز فرانك لامبارد، إذ يأمل في الرحيل عن الفريق في سوق الانتقالات الصيفية القادم والعودة إلى بلاده إيطاليا، كما أشارت الصحيفة.
وشارك «إيمرسون» في 18 مباراة هذا الموسم بقميص تشيلسي لم يسجل خلالها أي أهداف وصنع هدفًا واحدًا، كما حصل على ثلاثة بطاقات صفراء.
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